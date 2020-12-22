Fenerbahçe Başakşehir maçını kaybederse Erol Bulut gidecek mi? Ali Koç kararını verdi!

Fenerbahçe'de gündem, Gaziantep mağlubiyeti sonrası Erol Bulut'un durumuna kilitlendi.

Camiada, "Başakşehir maçında puan kaybı olursa Bulut gidecek" söylentileri ayyuka çıksa da işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

Yönetim, teknik adam hatalarının yanı sıra yaşanan sakatlıkların olumsuz tabloda büyük etken olduğunu düşünüyor.

EKSTRA BİR DURUM OLMAZSA!

Başakşehir maçının ardından BAY geçecek olan sarı lacivertlilerde, sakatların dönüşüyle yükseliş dönemine girilmesi bekleniyor.

Bu süreçte teknik kadroda radikal bir değişimin takımı olumsuz etkileyeceğini hesaplayan Ali Koç ve kurmayları, acele karar verip hata yapmak istemiyor.