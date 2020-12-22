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Başakşehir maçını kaybederse gidecek mi? kararını verdi!

'de son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek sarı lacivertlilerde teknik direktör 'un maç sonu akıbeti merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir'e kaybettiği taktirde Erol Bulut ile yola devam edilecek mi? İşte cevabı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 01:30
Fenerbahçe Başakşehir maçını kaybederse Erol Bulut gidecek mi? Ali Koç kararını verdi!

'de gündem, Gaziantep mağlubiyeti sonrası 'un durumuna kilitlendi.

Fenerbahçe Başakşehir maçını kaybederse Erol Bulut gidecek mi? Ali Koç kararını verdi!

Camiada, "Başakşehir maçında puan kaybı olursa Bulut gidecek" söylentileri ayyuka çıksa da işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başakşehir maçını kaybederse Erol Bulut gidecek mi? Ali Koç kararını verdi!

Yönetim, teknik adam hatalarının yanı sıra yaşanan sakatlıkların olumsuz tabloda büyük etken olduğunu düşünüyor.

Fenerbahçe Başakşehir maçını kaybederse Erol Bulut gidecek mi? Ali Koç kararını verdi!

EKSTRA BİR DURUM OLMAZSA!
Başakşehir maçının ardından BAY geçecek olan sarı lacivertlilerde, sakatların dönüşüyle yükseliş dönemine girilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Başakşehir maçını kaybederse Erol Bulut gidecek mi? Ali Koç kararını verdi!

Bu süreçte teknik kadroda radikal bir değişimin takımı olumsuz etkileyeceğini hesaplayan ve kurmayları, acele karar verip hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe Başakşehir maçını kaybederse Erol Bulut gidecek mi? Ali Koç kararını verdi!

Bu nedenle Başakşehir maçında çok ekstra bir durum yaşanmadıkça, 'un görevden alınması kararının gelmesi beklenmiyor.

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