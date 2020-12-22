Haberler Fenerbahçe Erol Bulut için şok fesih iddiası! Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

için şok fesih iddiası! Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

'de yönetimin ’un sözleşmesine ‘ilk yarıda ilk 4’e g-i remezse veya sezon sonunda şampiyon olamazsa’ tek taraflı fesih maddesi koydurduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 00:01
Erol Bulut için şok fesih iddiası! Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

'de son haftaların en çok tartışılan ismi hiç kuşkusuz … Başakşehir'e de kaybedilmesi durumunda görevden alınması beklenen genç hocanın sözleşmesiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim Bulut'un sözleşmesine "İlk yarıda ilk 4'e girilmezse tek taraflı fesih" maddesi koydurdu. Sezon sonunda takım şampiyon olamazsa da fesih maddesi devreye girecek. Erol Bulut'un 2022'ye kadar sözleşmesi var.

BULUT UÇURUMUN KENARINDA
Koç döneminde göreve getirilen 4. teknik direktör olan Erol Bulut'un sezonu bitirme ihtimali düşük gözüküyor.

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