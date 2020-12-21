Haberler Fenerbahçe Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

'dan itirafı! Transferin asıl nedeni...

Yaz sezonunda uzun süren görüşmeler sonucu 'den Serie A ekibi 'nun yolunu tutan ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcünün transfer edilmesindeki asıl nedeni açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 18:18
Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve İtalyan devi 'ya olan Kosovalı golcü , 40 gün sonra ligde yeniden sahne aldı.

Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

TRANSFER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!
'nun Napoli'yi 2-0 yendiği maçta 67. dakikada Caicedo'nun yerine oyuna giren Muriqi ile ilgili sürpriz bir gerçeği de ortaya çıktı.

Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

"CAICEDO'NUN YERİNE DÜŞÜNMÜŞTÜK"
Sportif Direktörü Igli Tare, Caicedo'nun takımdaki durumuyla ilgili açıklama yaparken 'yi etmelerinin asıl nedenini duyurdu.

Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

Caicedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Muriqi'yi aldıklarını itiraf eden Igli Tare, "Geçen sezonun sonunda Caicedo benimle ve başkanla Katar'dan gelen teklif için anlaşmıştı. Normalde gitmesi gerekiyordu. Biz de Caicedo yerine Muriqi'yi etmiştik" dedi.

Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

"CAICEDO BİZİMLE KALDI"
Caicedo'nun transferinin yattığını söyleyen Igli Tare, "Nedense Caicedo'nun transferi olmadı, bizimle kaldı. Bundan memnun olduğumuzu da söyleyebilirim. Fiorentina'ya durumu yok, 'dan ayrılmayacak" sözlerini kullandı.

Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

Öte yandan Napoli maçının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Muriqi, "Sahalara geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Üç puan çok önemliydi" dedi.

Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

'da oynadığı 9 maçta hiç gol atamayan , daha önce forma giydiği takımlarda böyle bir istatistik görmememişti.

Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

25 yaşındaki Kosovalı golcü için 18.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Muriqi'nin ayrıca bir sonraki satışından da yüzde 5 pay 'ye gidecek.

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