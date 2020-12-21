Lazio'dan Vedat Muriqi itirafı! Transferin asıl nedeni...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve İtalyan devi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, 40 gün sonra ligde yeniden sahne aldı.

TRANSFER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Lazio'nun Napoli'yi 2-0 yendiği maçta 67. dakikada Caicedo'nun yerine oyuna giren Muriqi ile ilgili sürpriz bir transfer gerçeği de ortaya çıktı.

"CAICEDO'NUN YERİNE DÜŞÜNMÜŞTÜK"

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Caicedo'nun takımdaki durumuyla ilgili açıklama yaparken Vedat Muriqi'yi transfer etmelerinin asıl nedenini duyurdu.

Caicedo'nun ayrılık ihtimaline karşı Muriqi'yi aldıklarını itiraf eden Igli Tare, "Geçen sezonun sonunda Caicedo benimle ve başkanla Katar'dan gelen teklif için anlaşmıştı. Normalde gitmesi gerekiyordu. Biz de Caicedo yerine Muriqi'yi transfer etmiştik" dedi.

"CAICEDO BİZİMLE KALDI"

Caicedo'nun transferinin yattığını söyleyen Igli Tare, "Nedense Caicedo'nun transferi olmadı, bizimle kaldı. Bundan memnun olduğumuzu da söyleyebilirim. Fiorentina'ya transfer durumu yok, Lazio'dan ayrılmayacak" sözlerini kullandı.

Öte yandan Napoli maçının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Muriqi, "Sahalara geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Üç puan çok önemliydi" dedi.

Lazio'da oynadığı 9 maçta hiç gol atamayan Vedat Muriqi, daha önce forma giydiği takımlarda böyle bir istatistik görmememişti.