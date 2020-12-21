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Flaş sözleri! "Sorun çok büyük"

Son dakika haberi: ve aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden Fenerbahçe'de büyük bir kriz yaşanıyor. A Spor yorumcusu , programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Özbostan, "Sorun çok büyük gözüküyor Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:29
Flaş Fenerbahçe sözleri! "Sorun çok büyük"

'de son 6 haftalık süreçte yaşanan sıkıntılı durum sarı lacivertlilerde moralleri bozdu. Özellikle teknik direktör 'a yönelik eleştiriler arttı. yenilgileri ve deplasmanındaki mağlubiyetlerde Erol Bulut'un kadro tercihleri ve kararları öne çıkarıldı.

A Spor yorumcusu , programında 'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Özbostan, "Sorun çok büyük gözüküyor Fenerbahçe'de. Bu sorunu giderecek olan şu anda sadece Erol Bulut." ifadelerini kullandı.

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