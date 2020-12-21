Flaş Fenerbahçe sözleri! "Sorun çok büyük"

Süper Lig'de son 6 haftalık süreçte yaşanan sıkıntılı durum sarı lacivertlilerde moralleri bozdu. Özellikle teknik direktör Erol Bulut'a yönelik eleştiriler arttı. Kadıköy yenilgileri ve Gaziantep deplasmanındaki mağlubiyetlerde Erol Bulut'un kadro tercihleri ve kararları öne çıkarıldı.

A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Medyası programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Özbostan, "Sorun çok büyük gözüküyor Fenerbahçe'de. Bu sorunu giderecek olan şu anda sadece Erol Bulut." ifadelerini kullandı.



