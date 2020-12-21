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'nin yalnız adamı ! O mesajlar...

, Süper Lig'in 13. haftasında FK'ya konuk olurken, mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Maç sonrası Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Luiz 'ya destek mesajları yağdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 01:13
Fenerbahçe'nin yalnız adamı Gustavo! O mesajlar...

'te sahada ayak basmadık yer barıkmayan , tek başına çırpındı! Fener taraftarı mesajlarıyla Brezilyalı'ya sahip çıktı.

Fenerbahçe'nin yalnız adamı Gustavo! O mesajlar...

'e deplasmanda 3-1 yenilerek son 6 lig maçında 4. mağlubiyetini alan 'de, akıllarda kalan tek şey Luiz 'nun orta sahada tek başına çırpınışı biraz da Pelkas'ın katkıları oldu.

Fenerbahçe'nin yalnız adamı Gustavo! O mesajlar...

Rakip atakları ilk olarak kendisi karşılayan , hemen hemen tüm hücum aksiyonlarında da rakip yarı alanda risk aldı ve takımı adına gol aradı.

Fenerbahçe'nin yalnız adamı Gustavo! O mesajlar...

Brezilyalı oyuncunun bu çabasını gören Sarı- Lacivertliler de için "Yalnız asker. Tek başına savaşıyor" şeklinde mesajlar gönderdiler.

Fenerbahçe'nin yalnız adamı Gustavo! O mesajlar...

, Kadıköy'de 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını daha ciddi ve özverili olmaya davet etmişti.

Fenerbahçe'nin yalnız adamı Gustavo! O mesajlar...

Ligin en çok top çalan oyuncusu olan , G.Antep deplasmanında sahada ayak basmadık yer bırakmadı. (Takvim)

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