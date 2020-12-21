Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Patron kim?

Futboluyla ve aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden Fenerbahçe 'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor.

Bulut'u dinlemek yerine maçı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu'na doğru yönelen Mert Hakan, ellerini açarak arkadaşlarını Belözoğlu'na şikayet etti.

Bulut'u dikkate almayarak direkt olarak Belözoğlu ile muhatap olan Mert Hakan'ın bu tavrı, "Fener'de patron kim?" sorusunu da beraberinde getirdi.