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'de kriz büyüyor! Patron kim?

maçında kulübeye gelen Mert Hakan'a hocası Erol Bulu ttaktik vermeye çalıştı. Bulut'u dinlemeyen yıldız oyuncu, tribündeki Emre Belözoğlu ile konuştu. "Patron kim?" tartışmaları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:35
Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Patron kim?

Futboluyla ve aldığı kötü sonuçlarla taraftarını kahreden 'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor.

Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Patron kim?

Önceki gün kaybedilen FK maçında teknik direktör , kulübeye doğru gelen Mert Hakan Yandaş'a taktik vermeye çalıştı ancak 26 yaşındaki oyuncu hocasını takmadı.

Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Patron kim?

Bulut'u dinlemek yerine maçı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu'na doğru yönelen Mert Hakan, ellerini açarak arkadaşlarını Belözoğlu'na şikayet etti.

Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Patron kim?

Bulut'u dikkate almayarak direkt olarak Belözoğlu ile muhatap olan Mert Hakan'ın bu tavrı, "Fener'de patron kim?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Patron kim?

'un Samandıra'da Belözoğlu'nun karizması sebebiyle takımın üzerinde otorite kurmakta zorlandığı ve futbolcuların arasında gruplaşmalar olduğu biliniyor. (Takvim)

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