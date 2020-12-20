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'ı yıkmıştı! 'te ilginç detayı

’ı yıkan golü atan ’in, ’ten aldığı 1 milyon ’luk ücretin yüzde 80’ini (800 bin Euro) eski kulübü 'nin ödediği öğrenildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 00:14 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 01:05
Galatasaray'ı yıkmıştı! Mevlüt Erdinç'te ilginç Fenerbahçe detayı

G.Saray'ı yıkan gollerden ilkini atan Ndao'nun 'te aylık sadece 5 bin maaşla oynadığı öğrenilirken, skoru belirleyen 'le ilgili de ilginç bir detay ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'den alınan Mevlüt'e 1 milyon Euro'luk ücretinin yüzde 80'ini (800 bin Euro) sarı-lacivertli kulübün ödediği bilgisine ulaşıldı. 33 yaşındaki forvet, G.Saray'a attığı golle hem Karagümrük'ü hem de maaşının büyük kısmını ödeyen Aslan'ın ezeli rakibi 'yi sevindirdi.

Karagümrük, kiralık oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ücretinin yüzde 60'ını da 'a ödetiyor.

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