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'de teknik direktör taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

Son dakika haberleri... 'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu FK'ya 3-1 yenilerek kötü gidişe dur diyemedi. Sarı-lacivertli taraftarlar ise yapılan transferlere rağmen alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle teknik direktör 'u eleştiriyor. Deneyimli teknik adam, Gaziantep yenilgisi sonrası istifa açıklaması yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 11:40
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

, 'in 13. haftasında konuk olduğu Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

Bu sonuçla üst üste ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

Kötü gidişat nedeniyle üzgün olduklarını ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen , önümüzdeki süreçte toparlanmaya çalışacaklarını belirtti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktörü , "Bugün 'e karşı mağlup olduk. Maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi ama şanslı taraf Gaziantep ekibiydi. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Bir duran toptan rakibin ayağına düşen pozisyon gol oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

İkinci gol de penaltıdan geldi. VAR'daki ofsayt çizgisini kimin çektiğini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak dünkü maçta verilen penaltı ile bizim maçta verilmeyen penaltı nasıl bir karar mekanizmasıdır öğrenmek istiyorum.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

Çünkü o pozisyonda kesinlikle penaltı var. Rakip Thiam'ın ayağına temas ediyor. O yüzden bu iki karar nasıl veriliyor gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

İSTİFA HAKKINDA...

Sarı-lacivertli taraftarların istifa beklentisi hakkında konuşan Bulut, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız. Daha 27 maçımız var. Tabii herkes hocam sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun diyecek ama biz yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut taraftarın istifa çağrısına böyle yanıt verdi!

17-18 yeni transferimiz var. Samatta, Perotti gibi eksiklerimiz var. O yüzden bu duruma birlikte girdik ve bu durumdan da birlikte savaşarak çıkacağız" diye konuştu.

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