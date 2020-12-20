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'de penaltı kabusu... 'nın zirvesine çıktılar!

'e iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda büyük bir düşüşe geçen 'de stoperlerin performansı camiayı kara kara düşündürüyor... Sarı-lacivertli savunma oyuncuları, geride kalan haftalarda 6 kez penaltıya sebep olurken, bu alanda 04 ile birlikte ’nın zirvesine yerleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 00:09 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 01:06
Fenerbahçe'de penaltı kabusu... Avrupa'nın zirvesine çıktılar!

'in 13. haftasında FK'ya 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan 'de çöküş sürüyor.

Fenerbahçe'de penaltı kabusu... Avrupa'nın zirvesine çıktılar!

Özellikle savunma hattında forma giyen oyuncuların yaptığı büyük hatalar, camiayı kara kara düşündürüyor.

Fenerbahçe'de penaltı kabusu... Avrupa'nın zirvesine çıktılar!

deplasmanında, maçında olduğu gibi Tisserand'ın yaptırdığı penaltı ile kalesinde bir gol gören 'nin penaltı fobisi devam ediyor.

Fenerbahçe'de penaltı kabusu... Avrupa'nın zirvesine çıktılar!

Sabah'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertli ekibin üç stoperi , Tisserand ve Lemos ligde toplam 6 penaltı yaptırırken, bu alanda 'nın da zirvesine yerleştiler.

Fenerbahçe'de penaltı kabusu... Avrupa'nın zirvesine çıktılar!

Sarı-lacivertlilerde Lemos, Serdar ve Tisserand 2'şer penaltı yaptırırken Bundesliga sonuncusu (6) stoperleriyle birlikte 'nın 5 büyük ligi ve 'e bakıldığında ilk sıraya yerleştiler.

Fenerbahçe'de penaltı kabusu... Avrupa'nın zirvesine çıktılar!

Geride kalan haftalarda Serdar; ve maçlarında 1'er penaltı yaptırmış, Lemos da Karagümrük maçında 2 kez penaltıya neden olmuştu.

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