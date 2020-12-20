Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde antrenman gerçekleştirildiği belirtildi..
Bununla beraber, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.
Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi. .
SAKATLARDA SON DURUM NE?
Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un özel program dahilinde çalıştığı, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci'nin ise çalışmalarını salonda sürdürdüğü kaydedildi.
Fenerbahçe, 21 Aralık Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
EROL BULUT DETAYI
Öte yandan sarı lacivertli kulübün paylaştığı görselde, teknik direktör Erol Bulut'un bir hayli ciddi olduğu görüldü.
Bilindiği üzere Gaziantep FK maçı sonrası genç teknik direktör yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde tarihinde ilk kez 3 iç saha mağlubiyeti almıştı. Öte yandan sarı lacivertliler, ligde oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.
Bulut, maç sonrası kendisi için yapılan istifa çağrılarına dair, "O konuda söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 3. sıradayız. 27 maçımız var. Yeni kurulan bir takımız. 16-17 tane transfer yaptık. Sakatlarımız var. Bunun bir bahanesi yok. Bu duruma birlikte girdik, birlikte savaşarak da çıkmayı öğreneceğiz." demişti.