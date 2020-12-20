Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

o anları paylaştı! ve sakatlıklar...

Süper Lig'in 13. haftasında , deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, müsabakadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Kulübü, 20 Aralık Pazar günü paylaştığı antrenman fotoğraflarında teknik direktör 'a da yer verirken, sakatlıklara dair son bilgileri verdi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 19:13 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 19:21
Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek , hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde antrenman gerçekleştirildiği belirtildi..

Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

Bununla beraber, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi. .

Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

SAKATLARDA SON DURUM NE?

Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un özel program dahilinde çalıştığı, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci'nin ise çalışmalarını salonda sürdürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

, 21 Aralık Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

EROL BULUT DETAYI
Öte yandan sarı lacivertli kulübün paylaştığı görselde, teknik direktör 'un bir hayli ciddi olduğu görüldü.

Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

Bilindiği üzere Gaziantep FK maçı sonrası genç teknik direktör yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

, yönetiminde tarihinde ilk kez 3 iç saha mağlubiyeti almıştı. Öte yandan sarı lacivertliler, ligde oynadığı son 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

Bulut, maç sonrası kendisi için yapılan istifa çağrılarına dair, "O konuda söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 3. sıradayız. 27 maçımız var. Yeni kurulan bir takımız. 16-17 tane transfer yaptık. Sakatlarımız var. Bunun bir bahanesi yok. Bu duruma birlikte girdik, birlikte savaşarak da çıkmayı öğreneceğiz." demişti.

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