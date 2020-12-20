Fenerbahçe o anları paylaştı! Erol Bulut ve sakatlıklar...

Bulut, maç sonrası kendisi için yapılan istifa çağrılarına dair, "O konuda söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 3. sıradayız. 27 maçımız var. Yeni kurulan bir takımız. 16-17 tane transfer yaptık. Sakatlarımız var. Bunun bir bahanesi yok. Bu duruma birlikte girdik, birlikte savaşarak da çıkmayı öğreneceğiz." demişti.