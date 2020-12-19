Haberler Fenerbahçe Ömer Faruk imzalayacak

imzalayacak

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki Beyaz'ın 'den ayrılacağı iddia edilmişti. Emre Belözoğlu'nun oyuncunun menajeriyle görüşerek anlaşma sağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:44 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Ömer Faruk imzalayacak

Sportif direktör Belözoğlu'nun genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğü ve anlaşma sağlandığı öğrenildi. Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanacağı da belirtildi.

BİZE ULAŞIN