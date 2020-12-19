Ömer Faruk imzalayacak

Sportif direktör Belözoğlu'nun genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğü ve anlaşma sağlandığı öğrenildi. Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanacağı da belirtildi.