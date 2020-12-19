Gaziantep FK Fenerbahçe maçı sonrası Dimitris Pelkas: Takımın durumu iyi değil

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olduğu maçta sarı-lacivertli takım adına tek golü kaydeden Dimitris Pelkas karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Takım durumu iyi değil" diyen Pelkas, "Konuşma zamanı değil. Kafamızı öne eğip daha fazla çalışma zamanı. Daha fazla savaşma zamanı. Burası büyük bir kulüp. Taraftarlar çok mutsuz. Daha fazla savaşmanın sözünü vermeliyiz. Artık bir yol bulmalıyız. Bu takımın içinde bulunduğu durum iyi değil. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir çözüm bulmalıyız" dedi.



"Ben oynadığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Hocamız bilir, nerede oynamam gerektiğini..."



"Soyunma odasında gördüm, bir fotoğraf vardı. Golümüz ofsayt değil. Ben sahada da fark ettim. Mame'ye de yapılan bir penaltı var. VAR sistemi varken bu hatalar nasıl yapılıyor?"