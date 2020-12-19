THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a karşı 99-62 yenilgi ile sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, İspanya'da manşetlerde yer aldı. 'Bir şampiyonun gün batımı' başlığını atan Marca Gazetesi, "Son olarak Zalgiris deplasmanında dibe vurdular. Kısa bir zamana kadar Fenerbahçe, Avrupa'ya hükmediyordu. 2017'de şampiyon olan, Avrupa Ligi'nin tozunu attıran takımla aynı olduğuna inanmak zor görünüyor" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe manşetlerde!
THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a karşı 99-62 yenilgi ile sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, İspanya'da manşet oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:45 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50