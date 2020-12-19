Fenerbahçe manşetlerde!

THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a karşı 99-62 yenilgi ile sahadan ayrılan Fenerbahçe Beko, İspanya'da manşetlerde yer aldı. 'Bir şampiyonun gün batımı' başlığını atan Marca Gazetesi, "Son olarak Zalgiris deplasmanında dibe vurdular. Kısa bir zamana kadar Fenerbahçe, Avrupa'ya hükmediyordu. 2017'de şampiyon olan, Avrupa Ligi'nin tozunu attıran takımla aynı olduğuna inanmak zor görünüyor" ifadeleri kullanıldı.