Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, taraftarlara seslendi: "Bu takım çok daha zorlu süreçlerden taraftarlarının desteğiyle çıkmayı başarmıştı. 42 maçın oynanacağı bir sezonda inişli-çıkışlı süreçlerin olması gayet normal. 'Fenerbahçe çok kötü' algısı var. Ancak daha önce de söylediğim gibi panik yok. Taraftarlarımız desteğini sürdürsün. Özlem duydukları şampiyonluk futbolcularımız elinden geleni yapacak."
12. adama mesaj var
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. Belözoğlu mesajında taraftara "Panik yok" dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:42 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50