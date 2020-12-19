Haberler Fenerbahçe 12. adama mesaj var

12. adama mesaj var

'nin Sportif Direktörü sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. Belözoğlu mesajında taraftara "Panik yok" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:42 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
12. adama mesaj var

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü , taraftarlara seslendi: "Bu takım çok daha zorlu süreçlerden taraftarlarının desteğiyle çıkmayı başarmıştı. 42 maçın oynanacağı bir sezonda inişli-çıkışlı süreçlerin olması gayet normal. ' çok kötü' algısı var. Ancak daha önce de söylediğim gibi panik yok. Taraftarlarımız desteğini sürdürsün. Özlem duydukları şampiyonluk futbolcularımız elinden geleni yapacak."

BİZE ULAŞIN