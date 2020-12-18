24 senelik profesyonel futbol hayatının 10 yılını Avrupa'da geçirdiğini belirten Belözoğlu, "Yurt dışında kurumsallaşma bu işin olmazsa olmazı. Almanya'da 1. ve 2. liglerden dolaylı yoldan 60 bin kişiye yakın maaş kazanan var. Öyle bir pastadan bahsediyoruz ki futbol kulüpleri de artık buna evrilmek zorunda kaldı. Başkanımız Ali Koç önderliğinde en büyük amacımız bu yapıyı oturtmak ve öncü olmak" dedi. Ekonomik açıdan çok uzun vadeli planlar yaptıklarını da dile getiren Belözoğlu, "Fenerbahçe'de kendi değerlerini yetiştiren ve kendi içinden bütçe oluşturan bir yapı olması en büyük arzum. Sabırla beraber uzun ve kısa vadeli planlamalarla güzel günler bizi bekliyor. İyi çalışan bir ekibimiz var" diye konuştu. 26 oturumun gerçekleşeceği organizasyon bugün de Sports TV'den canlı yayınlanacak.