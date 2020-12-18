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FK'ya hazır!

'in 13'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda FK ile karşılaşacak olan , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 17:52
Fenerbahçe Gaziantep FK'ya hazır!

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. takımla birlikte çalışırken; Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü. 'nin de tedavisine devam edildi.

Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını tamamlayan , saat 18:00'da 'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Gaziantep FK maçının kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe'nin kafilsinde şu isimler yer aldı: ''Harun, Oytun, Nazım, Gökhan, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Gustavo, Sosa, Ozan, Eyüp, Mert Hakan, Pelkas, Ömer Faruk, Ferdi, Sinan, Thiam, Ademi, Cisse.''

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