Haberler Fenerbahçe Yıldız isme şok sözler! "Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor"

Yıldız isme şok sözler! " formasını giymesi zor görünüyor"

Son dakika haberleri... 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Fotomaç Gazetesi Yazarı Emre Bol, karşılaşma sonrası dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o değerlendirme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:13
Yıldız isme şok sözler! "Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor"

Bu Pelkas kardeşimizi geldiğinden beri dikkate izliyorum. İyi performans gösterdiği maçlarda övdük, kötü oynadığında yerdik. Hatta onun gibi kaliteli bir oyuncuyu tereyağından kıl çeker gibi transfer eden yönetimi tebrik ettik.

Yıldız isme şok sözler! "Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor"

Forvet arkası oynaması gerektiğini zira kanatta performansının düştüğünü de hep söyledim. Ancaaak son haftalarda bakıyorum; tuhaf hallere büründü. Oyundan alındığında yaptıkları, takım arkadaşlarına, rakiplere davranışları, hakemlerle diyaloglarını hiç beğenmiyorum.

Yıldız isme şok sözler! "Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor"

Ayrıca artık oyununu da... Bu "havalarla" devam ederse gelecekte formasını giymesi zor görünüyor.

Yıldız isme şok sözler! "Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor"

Erol hocanın Altay'ın kırmızı görmesinin ardından Ömer Faruk'u değil Pelkas'ı kenara almasını beklerdim. Ömer Faruk doğru düzgün izleyemeden elden gidecek ona yanıyorum.

Yıldız isme şok sözler! "Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor"

Altay'ın eksikliği bu maçta pek hissedilmedi ama Gaziantep karşısında ne olacak merak ediyorum.

Yıldız isme şok sözler! "Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor"

hala kopuk kopuk oynuyor. 10 kişi kalındığı için çok fazla eleştirmek istemiyorum ama bu oyunun şampiyonluk için yetmeyeceği aşikar. Alt lig takımıyla oynandığı için bazı şeyler gözünüze batmamış olabilir.

Yıldız isme şok sözler! "Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor"

Karşılaşmanın başında 3'lü savunma hattıyla başlayan Erol Bulut'un arayışta olduğunu görüyorum. Aman sakın bunu lig maçlarında yapma hocam! Büyük sıkıntı yaşarsın.

Yıldız isme şok sözler! "Fenerbahçe formasını giymesi zor görünüyor"

Fenerbahçeli oyuncuların bir an evvel silkinip kendine gelmesi gerekiyor. İsteksiz halleri hayra alamet değil. Gustavo dışında işini ciddiye alan yok.

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