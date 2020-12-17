Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

Son dakika haberi: 'nin savunmacısı 'e kanca! İlk temas olumlu

Son dakika haberi... Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala vitesi yükselten kulüpleri için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle ligin 4 büyükleri hareketli bir transfer dönemi geçireceğinin sinyallerini verirken, 'nin tecrübeli savunmacısı için flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:08 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:16
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

'de 5 Ocak tarihinde başlayacak olan ara dönemi hareketliliği, şimdiden hissedilmeye başlandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

Birçok kulüp temaslarına şimdiden başlarken, ilk 12 hafta sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada yer alan ekibi 'den de flaş bir transfer hamlesi geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

'de hedefini Avrupa Ligi olarak belirleyen ve ara dönemde yıldız oyuncuları kadrosuna katarak güç kazanacak olan , rotasını yeniden 'a çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, orta alana etmeyi planladığı Beşiktaşlı Adem Ljajic'in ardından aradığı stoperi de 'de buldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

Göz-Göz, savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası Titi ayrılığı ihtimaline karşı sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki stoperi 'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ancak ara dönemde takımdan gönderilecekler arasında yer alan Serdar için sarı-kırmızılı yönetim bir hamle yapmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

İLK TEMAS OLUMLU
'de forma şansı bulamayan savunmacının menajeri ile de temasa geçen Göz-Göz yönetimi ilk temaslardan olumlu sonuçlar aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

yönetiminin de transfere onay vermesi halinde sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e kanca! İlk temas olumlu

için yüklü bir bonservis bedeli çıkması durumunda , kiralık formülünü devreye sokacak. Transfere teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği öğrenildi.

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