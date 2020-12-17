Fenerbahçe'de kritik toplantı! Ali Koç oyuncuları böyle uyardı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün FB TV'ye çıkıp, Kadıköy'de üst üste gelen yenilgileri değerlendirmiş ve "Panik yapmıyoruz. Benim ve başkan Ali Koç'un olduğu yerde paniğe yer yok" demişti...

Başkan Koç, yöneticiler Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile birlikte dün öğle saatlerinde Sancaktepe Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM

YeniMalatya mağlubiyeti sonrasında futbolcularla ilk kez temas kuran Koç, takımla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirerek, herkese önemli mesajlar verdi.

Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği karşısında turu geçmesine rağmen zorlandığını belirten Başkan, Karacabey karşısında dikkatli olunmasını isterken, Yeni Malatya maçındaki görüntüden memnun olmadığını da dile getirdi.

Ali Koç, "Burası Fenerbahçe... Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum" diye konuştu.

YETER Kİ SİZ MÜCADELE EDİN!

Artık kayba tahammüllerinin kalmadığını belirten Koç, "Önce Gaziantep deplasmanı ardından Başakşehir ile Kadıköy'de oynayacağımız maç çok önemli. Bu iki maçta kayıp yaşamamak adına herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum.