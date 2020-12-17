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'de kritik toplantı! oyuncuları böyle uyardı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:47
Fenerbahçe'de kritik toplantı! Ali Koç oyuncuları böyle uyardı

Sportif Direktörü Emre Belözoğlu önceki gün FB TV'ye çıkıp, Kadıköy'de üst üste gelen yenilgileri değerlendirmiş ve "Panik yapmıyoruz. Benim ve başkan 'un olduğu yerde paniğe yer yok" demişti...

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Ali Koç oyuncuları böyle uyardı

Başkan Koç, yöneticiler Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile birlikte dün öğle saatlerinde Sancaktepe Can Bartu Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Ali Koç oyuncuları böyle uyardı

BÖYLE BİR GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM
YeniMalatya mağlubiyeti sonrasında futbolcularla ilk kez temas kuran Koç, takımla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirerek, herkese önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Ali Koç oyuncuları böyle uyardı

Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği karşısında turu geçmesine rağmen zorlandığını belirten Başkan, Karacabey karşısında dikkatli olunmasını isterken, Yeni Malatya maçındaki görüntüden memnun olmadığını da dile getirdi.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Ali Koç oyuncuları böyle uyardı

, "Burası Fenerbahçe... Herkes giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Bundan sonraki süreçte böyle bir görüntü istemiyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Ali Koç oyuncuları böyle uyardı

YETER Kİ SİZ MÜCADELE EDİN!
Artık kayba tahammüllerinin kalmadığını belirten Koç, "Önce Gaziantep deplasmanı ardından Başakşehir ile Kadıköy'de oynayacağımız maç çok önemli. Bu iki maçta kayıp yaşamamak adına herkesin elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyorum.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Ali Koç oyuncuları böyle uyardı

2021 yılına en güçlü şekilde girmeliyiz. Herkes Fenerbahçe'de olduğunu unutmadan maçlara hazırlanmalı. Yaşayabileceğiniz en ufak sorunda hocanız, sportif direktörünüz ve ben burada olacağım. Biz her şartta arkanızdayız, yeter ki mücadele edin" ifadelerini kullandı. (Sabah)

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