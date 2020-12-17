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'de antrenmanda yer almadı!

'in 13. haftasında deplasmanda FK ile karşı karşıya gelecek olan zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu idmanda yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:31 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:32
Fenerbahçe'de Jose Sosa antrenmanda yer almadı!

, 'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, 'nda dün Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların çabukluk, pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı, dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Diego Perotti ve Enner Valencia'nın ayrı program dahilinde çalıştığı, Mbwana Samatta, ve Mauricio Lemos'un da tedavilerine devam edildiği aktarıldı. bulunan 'nın da antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlılarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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