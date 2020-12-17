Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan uyarı geldi! Mame Thiam ve Pelkas...

'tan uyarı geldi! ve Pelkas...

Son dakika haberi: 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, zorlansa da Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Maç içerisinde ise teknilk direktör 'un ve Pelkas'ı uyarması dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:48 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:53
Erol Bulut'tan uyarı geldi! Mame Thiam ve Pelkas...

5. Tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan teknilk direktör 'un ve Pelkas'ı uyarması dikkatlerden kaçmadı.



Erol Bulut'tan uyarı geldi! Mame Thiam ve Pelkas...

Pelkas ve , bir pozisyon sonrasında verkaç denemiş, Thiam'ın tek pas yapmaması ve Pelkas'a pası göndermesi sonucunda Yunan oyuncu ofsaytta kalmıştı.

Erol Bulut'tan uyarı geldi! Mame Thiam ve Pelkas...

Bu pozisyonun ardından yıldız oyuncu Pelkas da Thiam'a tepki göstermişti.

Erol Bulut'tan uyarı geldi! Mame Thiam ve Pelkas...

İki oyuncunun maç içinde etkisiz kalmaları da dikkatlerden kaçmadı. Pelkas'ın maçın son anlarında kullandığı serbest vuruşta topu kimsenin ulaşamayacağı bir şekilde ortalaması da şaşırttı.

Erol Bulut'tan uyarı geldi! Mame Thiam ve Pelkas...

ise maç içinde birçok kez Thiam'ı yanına çağırıp detaylı şekilde uyarılarda bulundu.

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