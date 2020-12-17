Erol Bulut'tan uyarı geldi! Mame Thiam ve Pelkas...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan Fenerbahçe teknilk direktör Erol Bulut'un Mame Thiam ve Pelkas'ı uyarması dikkatlerden kaçmadı.





Pelkas ve Mame Thiam, bir pozisyon sonrasında verkaç denemiş, Thiam'ın tek pas yapmaması ve Pelkas'a pası göndermesi sonucunda Yunan oyuncu ofsaytta kalmıştı.

Bu pozisyonun ardından yıldız oyuncu Pelkas da Thiam'a tepki göstermişti.





İki oyuncunun maç içinde etkisiz kalmaları da dikkatlerden kaçmadı. Pelkas'ın maçın son anlarında kullandığı serbest vuruşta topu kimsenin ulaşamayacağı bir şekilde ortalaması da şaşırttı.

