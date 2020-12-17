10 kişi kaldık ama iyiydik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Türkiye Kupası maçlarının kolay geçmediğini söyledi. Bulut "Dizilişimizi değiştirmiştik. Kırmızı karttan sonra iyi mücadele verdik. Kurallar ne diyorsa onu uyguladı hakem. Kırmızıysa kırmızıyı verdi. Uzun süre 1 kişi eksik oynamamımza rağmen iyi mücadele ettik ve turu geçtik" dedi. Genç çalıştırıcı, kupa galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek Gaziantep maçına iyi hazırlanacaklarını kaydetti. Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun sözlerine katıldığını belirterek ekip ruhuyla yola devam ettiklerini söyledi.