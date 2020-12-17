Haberler Fenerbahçe 10 kişi kaldık ama iyiydik

10 kişi kaldık ama iyiydik

, 62 dakika 1 eksik oynayan takımını övdü: Doğru top çevirdik, pozisyonlara girdik ve turu geçtik

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 00:09 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 06:50
10 kişi kaldık ama iyiydik

Fenerbahçe Teknik Direktörü , maçlarının kolay geçmediğini söyledi. Bulut "Dizilişimizi değiştirmiştik. Kırmızı karttan sonra iyi mücadele verdik. Kurallar ne diyorsa onu uyguladı hakem. Kırmızıysa kırmızıyı verdi. Uzun süre 1 kişi eksik oynamamımza rağmen iyi mücadele ettik ve turu geçtik" dedi. Genç çalıştırıcı, kupa galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek maçına iyi hazırlanacaklarını kaydetti. Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun sözlerine katıldığını belirterek ekip ruhuyla yola devam ettiklerini söyledi.

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