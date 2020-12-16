Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku!

Son dakika: 'ye Max Kruse şoku!

Son dakika haberi: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden futbolcu Max Kruse, 'ya başvurmuştu. Alman futbolcu daha sonra Union 'e imza atmıştı. Alman basını Kruse'nin açtığı dava ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 17:37
Son dakika: Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku!

Geçtiğimiz sezonun başında 'nin kadrosuna dahil ettiği Max Kruse şok bir şekilde takımdan ayrılmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku!

Sarı-lacivertli takımdan alacaklarını tahsil edemediğini açıklayan yıldız futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku!

Max Kruse daha sonra 'yi 'ya şikayet etmiş, bir süre sonra da Bundesliga ekibi Union 'e imza atmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku!

ALMANLAR DUYURDU

Kicker'de verilen haberde, Max Kruse'nin 'deki alacaklarını gerekçe göstererek açtığı davayı kazandığı yazıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku!

Haberde, "Max Kruse, 'den alacakları için için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe'nin 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapması bekleniyor" denildi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku!

'nin karara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku!

'deki alacakları sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Kruse, 'ya da başvurmuş ve ardından Uninon 'e imza atmıştı.

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