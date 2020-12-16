Son dakika: Fenerbahçe'ye Max Kruse şoku!

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil ettiği Max Kruse şok bir şekilde takımdan ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli takımdan alacaklarını tahsil edemediğini açıklayan yıldız futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Max Kruse daha sonra Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmiş, bir süre sonra da Bundesliga ekibi Union Berlin'e imza atmıştı.

ALMANLAR DUYURDU Kicker'de verilen haberde, Max Kruse'nin Fenerbahçe'deki alacaklarını gerekçe göstererek açtığı davayı kazandığı yazıldı.

Haberde, "Max Kruse, Fenerbahçe'den alacakları için için açtığı davayı kazandı. Fenerbahçe'nin 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapması bekleniyor" denildi.

Fenerbahçe'nin karara yıl sonuna kadar itiraz hakkı bulunuyor.