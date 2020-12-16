Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

Sezon öncesi yaptığı yaptığı takviyelerle transferin en çok konuşulan takımı olan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi de hareketli günler yaşıyor.

Listesinde birçok isim bulunan ve menajerlerin önerdiği futbolcuları araştıran sarı-lacivertliler için sürpriz bir gelişme yaşandı.

2018-19 ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru, bu kez Kanarya'ya önerildi.

KİRALIK OLARAK TEKLİF ETTİLER 23 yaşındaki futbolcunun 2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Monaco, bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'nın sportif direktör Emre Belözoğlu'yla da görüştüğü iddia edilmişti.

Avrupa'dan birçok takımın listesinde yer alan Nijeryalı kanat oyuncusunu Türkiye'den Fenerbahçe ile birlikte Beşiktaş ve Başakşehir'in de istediği ileri sürüldü.

FRANSA'DA ŞANSI YOK! Monaco formasıyla bu sezon yalnızca 4 maçta 139 dakika sahada kalan Onyekuru, 1 asistlik performans sergiledi.