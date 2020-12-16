Haberler Fenerbahçe Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

Ara transferde takviye yapacak olan 'ye sürpriz bir teklif geldi. temsilcisi , sarı-lacivertlilere 'ın eski yıldızı Henry 'yu kiralık olarak önerdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 21:29 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

Sezon öncesi yaptığı yaptığı takviyelerle transferin en çok konuşulan takımı olan , ocak ayı öncesi de hareketli günler yaşıyor.

Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

Listesinde birçok isim bulunan ve menajerlerin önerdiği futbolcuları araştıran sarı-lacivertliler için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

2018-19 ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 'da kiralık oynayan Henry , bu kez Kanarya'ya önerildi.

Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

KİRALIK OLARAK TEKLİF ETTİLER

23 yaşındaki futbolcunun 2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu , bu oyuncuyu 'ye kiralık olarak teklif etti.

Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

Geçtiğimiz günlerde 'a gelen 'nun menajeri William D'Avila'nın sportif direktör Emre Belözoğlu'yla da görüştüğü iddia edilmişti.

Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

Avrupa'dan birçok takımın listesinde yer alan Nijeryalı kanat oyuncusunu 'den ile birlikte ve 'in de istediği ileri sürüldü.

Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

FRANSA'DA ŞANSI YOK!

formasıyla bu sezon yalnızca 4 maçta 139 dakika sahada kalan , 1 asistlik performans sergiledi.

Onyekuru'da flaş gelişme! Ezeli rakibe önerildi

Son maçına 19 Eylül'de çıkan genç futbolcu, ekibinde forma şansı bulamıyor.

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