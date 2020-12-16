Kanarya’nın nefesi yetmedi

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 23:42Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
THYAvrupa Ligi'nde AXArmani Exchange Milan'ı ağırlayan Fenerbahçe Beko, parkeden 79-71 mağlup ayrıldı. Çekişmeli geçen ilk periyodu 26-25 kaybeden Kanarya, son çeyrekte 23-11'lik bir seri yakalamasına rağmen farkı kapatamadı. 14. maçında 9'uncu mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son 7 karşılaşmanın 6'sından boynu bükük ayrıldılar. Fenerbahçe Beko, 15'inci hafta mücadelesinde yarın akşam saat 20.00'de Zalgiris Kaunas deplasmanına çıkacak.