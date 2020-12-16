Fenerbahçe paramparça! 3 gruba bölündüler...

Sezon başında 18 transfere imza atan ve takımın başına Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe'de maya tutmadı.

Evindeki son 3 maçı kaybederek hayal kırıklığı yaratan Fener'de sahadaki kopuk futbolun arkasındaki en önemli etkenin futbolcular arasındaki gruplaşma olduğu öğrenildi.

FUTBOLCULAR 3 GRUBA AYRILDI

Takvim'in haberine göre; takımdaki yerlilerin Caner ve Gökhan'ın etrafında toplandığı ve diğerleri ile ilişkilerinin sınırlı olduğu öne sürüldü.

Grubun diğer üyeleri ise Mert Hakan, Ozan, Altay, Serdar, Sadık, Sinan.

YENİLER 'YABANCI' HİSSEDİYOR

Fener'in yeni yabancıları Valencia, Thiam, Samatta, Lemos, Tisserand ve Pelkas da yerlilerle kaynaşamadıkları için kendileri bir grup oluşturdu. Bu da sahadaki ilişkiye olumsuz yansıdı.

GAMSIZLAR ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Gruplaşmalara aldırış etmeyen Sosa, Gustavo, Perotti, Tolga ve Ferdi de takımın 'Gamsızlar'ı olarak göze çarpıyor. Bu futbolcular da daha çok bireysel hareket ediyor.