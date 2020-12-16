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paramparça! 3 gruba bölündüler...

’de futbolcuların arasında gruplaşma olduğu ortaya çıktı. ’un da ’nun takımdaki etkisi sebebiyle otorite kurmakta zorlandığı anlaşıldı. İşte sarı-lacivertlilerde ortaya çıkan 3 farklı grup ve takıma yansımaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 00:37 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 01:16
Fenerbahçe paramparça! 3 gruba bölündüler...

Sezon başında 18 transfere imza atan ve takımın başına 'u getiren 'de maya tutmadı.

Fenerbahçe paramparça! 3 gruba bölündüler...

Evindeki son 3 maçı kaybederek hayal kırıklığı yaratan Fener'de sahadaki kopuk futbolun arkasındaki en önemli etkenin futbolcular arasındaki gruplaşma olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe paramparça! 3 gruba bölündüler...

FUTBOLCULAR 3 GRUBA AYRILDI
Takvim'in haberine göre; takımdaki yerlilerin Caner ve Gökhan'ın etrafında toplandığı ve diğerleri ile ilişkilerinin sınırlı olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe paramparça! 3 gruba bölündüler...

Grubun diğer üyeleri ise Mert Hakan, Ozan, Altay, Serdar, Sadık, Sinan.

Fenerbahçe paramparça! 3 gruba bölündüler...

YENİLER 'YABANCI' HİSSEDİYOR
Fener'in yeni yabancıları , Thiam, Samatta, Lemos, Tisserand ve Pelkas da yerlilerle kaynaşamadıkları için kendileri bir grup oluşturdu. Bu da sahadaki ilişkiye olumsuz yansıdı.

Fenerbahçe paramparça! 3 gruba bölündüler...

GAMSIZLAR ALDIRIŞ ETMİYORLAR
Gruplaşmalara aldırış etmeyen Sosa, Gustavo, Perotti, Tolga ve Ferdi de takımın 'Gamsızlar'ı olarak göze çarpıyor. Bu futbolcular da daha çok bireysel hareket ediyor.

Fenerbahçe paramparça! 3 gruba bölündüler...

BULUT'A BELÖZOĞLU ENGELİ
Samandıra'daki diğer sorun ise sportif direktör 'nun karizmasının 'tan önde olması. Belözoğlu'nun gölgesinde kalan Bulut, otorite kurmakta zorlanıyor.

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