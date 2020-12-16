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Favori yine

Alınan kötü sonuçlara rağmen sezonun ilk haftasında olduğu gibi şampiyonluğu favorisi yine gösterildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 22:26 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Favori yine Fenerbahçe
Alınan kötü sonuçlara rağmen sezonun ilk haftasında olduğu gibi şampiyonluğu favorisi yine gösterildi. Her salı güncellenen oranlara göre 2.35'lik oran ile şampiyonluğun en güçlü adayı gösterilen sarı-lacivertlileri, 2.60 ile , 5.50'yle , 8'le Alanya, 18'le , 35'le de takip ediyor.
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