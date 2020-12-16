Favori yine Fenerbahçe

Alınan kötü sonuçlara rağmen sezonun ilk haftasında olduğu gibi şampiyonluğu favorisi yine Fenerbahçe gösterildi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 22:26Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Alınankötü sonuçlara rağmen sezonun ilk haftasında olduğu gibi şampiyonluğu favorisi yine Fenerbahçe gösterildi. Her salı güncellenen oranlara göre 2.35'lik oran ile şampiyonluğun en güçlü adayı gösterilen sarı-lacivertlileri, 2.60 ile Galatasaray, 5.50'yle Beşiktaş, 8'le Alanya, 18'le Başakşehir, 35'le de Trabzonspor takip ediyor.