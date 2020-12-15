Haberler Fenerbahçe Geri dönecek mi? Zanka'dan Fenerbahçe açıklaması!

Geri dönecek mi? 'dan açıklaması!

Bonservisi 'de bulunan ve ekibi 'da kiralık olarak forma giyen 'dan önemli açıklamalar geldi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye geri dönmesi gerekirse geleceğini söylerken hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 20:29
Geri dönecek mi? Zanka'dan Fenerbahçe açıklaması!

'den kiralık olarak ekibi 'a giden , takımdaki geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, geri dönmesi gerekmesi durumunda sarı-lacivertlilere gideceğini belirtti.

"GERİ DÖNMEM GEREKİRSE FENERBAHÇE'YE GİDECEĞİM"
Danimarkalı stoper açıklamasında; "Kopanhag'da oynamadığımı hayal edemem. Zamanı geldiğinde konular konuşulur. her yerde futboldur. Eğer geri dönmem gerekirse öyle ya da böyle Fenerbahçe'ye gideceğim. Önce Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyorum, sonrasını düşüneceğiz." dedi. Zanka, bu sezon takımı Kopenhag'la 9 resmi maçta mücadele etti.

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