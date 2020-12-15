Geri dönecek mi? Zanka'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'den kiralık olarak Danimarka ekibi Kopenhag'a giden Zanka, takımdaki geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, geri dönmesi gerekmesi durumunda sarı-lacivertlilere gideceğini belirtti.



"GERİ DÖNMEM GEREKİRSE FENERBAHÇE'YE GİDECEĞİM"

Danimarkalı stoper açıklamasında; "Kopanhag'da oynamadığımı hayal edemem. Zamanı geldiğinde konular konuşulur. Futbol her yerde futboldur. Eğer geri dönmem gerekirse öyle ya da böyle Fenerbahçe'ye gideceğim. Önce Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyorum, sonrasını düşüneceğiz." dedi. Zanka, bu sezon takımı Kopenhag'la 9 resmi maçta mücadele etti.