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'nin yüzü gülmüyor... 270 milyonluk fiyasko!

'de Başkan döneminde edilen 8 stoper için şimdiye kadar 28.35 milyon Euro (270 milyon TL) para harcandı. Ancak sarı-lacivertliler kalesini bir türlü kapatamıyor...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 00:47
Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor... 270 milyonluk fiyasko!

'in 12. haftasında cumartesi gecesi 'ya 'de 3-0 yenilen 'de savunma anlayışı ile birlikte stoperlerin performansı masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor... 270 milyonluk fiyasko!

12 maçta şampiyonluğa oynayan rakipleri Alanya ve G.Saray'ın 2 katından fazla gol yiyen Sarı-Lacivertliler ocakta bir stoper daha almayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor... 270 milyonluk fiyasko!

KİM GELDİYSE İLAÇ OLAMADI
Takvim'in haberine göre; , Başkan döneminde edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) Euro ödedi.

Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor... 270 milyonluk fiyasko!

ALTAY BAYINDIR'A RAĞMEN 16 GOL!
Savunmanın göbeği için yapılan tüm bu harcamalara ve üstüne üstlük kaleci 'ın başarılı performansına rağmen ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol gördü.

Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor... 270 milyonluk fiyasko!

Takıma yaz döneminde katılan Lemos ve Tisserand da şimdiye kadar beklentileri karşılamış değil. Sadık'ın da hazır olmadığı görüldü.

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