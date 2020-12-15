Haberler Fenerbahçe Erol Bulut bıçak sırtında! 4 kader maçı

bıçak sırtında! 4 kader maçı

, evlerinde kaybetmeyen ve ’ya konuk olurken, ’de ile Alanya’yı ağırlayacak. Skorlar ve takımın kaderini çizecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Erol Bulut bıçak sırtında! 4 kader maçı

'de üst üste alınan 3 yenilgiyle zirve yarışında yara alan , ligde 4 maçlık yeni bir zorlu periyoda giriyor. Sarılacivertliler sırasıyla FK (D), , (D) ve lider ile karşılaşacak. Sumudica'nın Gaziantep'i 10 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte 6 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı, Başakşehir ve 'ı yıktı, evinde ise namağlup (2G/3B). Ardından yüzlerin gülmediği Ülker Stadı'nda son şampiyon Başakşehir ağırlanacak.

15. HAFTA DİNLENECEK
Bay geçilecek 15. haftadan sonra ise rakip deplasmanda Kasımpaşa olacak. O da sahasında hiç yenilmedi (4G/2B), 'ı devirdi. Seri 'un eski takımı lider Alanyaspor ile Kadıköy'de oynanacak maçla tamamlanacak. Birbirinden zorlu 4 karşılaşmadan alınacak sonuçlar hem teknik direktör Erol Bulut'un geleceğini hem de şampiyonluk yarışındaki konumu belirleyecek. Sonuçlar iyi olursa sükunet sağlanacak, kötü olursa yönetim radikal adımları devreye sokacak.

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