Fenerbahçe'nin transfer hedefi Yarmolenko için flaş sözler! "Hemen satın"

Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katmak istediği bilinen Yarmolenko ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Şu anda İngiliz ekibinde en çok maaş alan oyuncu konumunda bulunan Yarmolenko için İngiliz eski futbolcu Kevin Philips açıklamalarda bulunurken, oyuncunun kulübüne seslendi.



"YARMOLENKO'YU SATIN!"

Philips, konu ile ilgili yaptığı açıklamada West Ham yönetimine seslenirken, "Yarmolenko'yu satmanın kesinlikel akıllıca olacağını düşünüyorum. West Ham'ın en yüksek maaşlı futbolcularından biri ve oynayamıyor. Kulübün sahibi olsaydım, onu satmaya çalışırdım." dedi.

Philips konuşmasının devamında, "Düzenli oynamadığı için kulüp sahiplerinin buna dikkat çekeceğine eminim. Onu serbest bırakmak, yeni yapılacak transferlere kapı açacak. Yarmolenko'yu satmak kolay olmasa da, bu opsiyonu değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bu oyuncunun başka bir yerde maaş alacağından şüpheliyim." dedi.



WEST HAM ONDAN KURTULACAK

Öte yandan İngiliz eski futbolcu, "Kulüp adına zor bir durum ama West Ham ocak ayında ondan kesinlikle kurtulmaya çalışacak." dedi.

Öte yandan Ukrayna basınında Fenerbahçe'nin Yarmolanko'ya olan ilgisinin devam ettiği ifade edildi.



