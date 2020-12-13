Erol Bulut, Luiz Gustavo'nun dönmesiyle orta sahada Jose Sosa'yı kulübeye çekti. Savunmada ise kırmızı kart cezalısı olan Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar oynadı. Bu iki değişiklik dışında sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının kadrosuyla sahaya çıktı. İlk yarı 0-2 bitince Sadık devrede oyundan çıktı, yerine Sosa girdi.
Sosa kulübeye
Erol Bulut, Luiz Gustavo'nun dönmesiyle orta sahada Jose Sosa'yı kulübeye çekti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:56 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50