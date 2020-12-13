Sosa kulübeye

Erol Bulut, Luiz Gustavo'nun dönmesiyle orta sahada Jose Sosa'yı kulübeye çekti. Savunmada ise kırmızı kart cezalısı olan Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar oynadı. Bu iki değişiklik dışında sarı-lacivertliler, Denizlispor maçının kadrosuyla sahaya çıktı. İlk yarı 0-2 bitince Sadık devrede oyundan çıktı, yerine Sosa girdi.