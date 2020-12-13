Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski hocası Otto Bariç corona virüsüne yenik düştü!

'nin eski hocası Otto Bariç corona virüsüne yenik düştü!

Bir dönem 'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, yeni tip corona virüsüne yenik düştü. Deneyimli adamı, 87 yaşında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:08
Fenerbahçe'nin eski hocası Otto Bariç corona virüsüne yenik düştü!

Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise ekipleri ve takımlarında imza attı.

Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

BİZE ULAŞIN