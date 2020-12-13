Kadıköy'de 3'te 3!

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'dan fark yedi: 0-3. Ülker Stadı'ndaki mücadelede sarı-lacivertliler sahada 'yokları' oynarken, konuk ekip golleri sıraladı. 9'da penaltıdan Adem Büyük perdeyi açtı. 21'de Fenerbahçe'nin belalısı Umut Bulut şık bir kafa vuruşuyla yine golünü yazdı. 48'de sahanın yıldızlarından Youssouf Ndayishimiye, Kadıköy'de tarihi skoru ilan etti: 0-3. Hücumda organize olamayan, savunmada tel tel dökülen Kanarya ligde evinde üst üste 3. yenilgisini aldı.

LİDERLİK KAÇTI

Konyaspor'a 2-0, Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe ligde kendi adına bir ilki başarmış oldu! Bu sonuçla sarı-lacivertliler 23 puanla 3. sırada kaldı ve liderlik şansını tepti. Yeni Malatyaspor ise 16 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 9. sıraya çıktı. Fenerbahçe önümüzdeki hafta cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün Kasımpaşa'yı konuk edecek.

ORTADA KUYU VAR!

Bu sezon gollerinin büyük çoğunluğunu duran toplardan bulan Kanarya'da yapılan gereksiz ortalar eleştiri konusuydu. Sarı-lacivertliler dün de ceza sahasına 39 orta yaptı. Bunlardan 9'u isabetli olsa da gol çıkmadı. Malatyaspor ise 3'ü isabetli 8 orta yaptı, 2 tanesi gol oldu.

TARAFTARIMIZ BUNU HAK ETMİYOR

Caner Erkin, "Üç maçtır üst üste iç sahada mağlup oluyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Çok transfer oldu. Beraber oyuncular değiliz ama futbolun dili birdir. Kamp süreci geçirdik. Bizim artık beraber olmamız lazım. Bundan sonra herkes farklı olacak. Bunu söylüyorum. Başkanımız, taraftarımız bunu hak etmiyor" diye konuştu.