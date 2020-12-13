Haberler Fenerbahçe Gustavo: Aynaya bakmalıyız

: bakmalıyız

: Bugün şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Rakiplere saygı duyup, daha çok sorumluluk almalıyız.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Gustavo: Aynaya bakmalıyız

Yüzde 90 pas isabeti, 5/7 ikili mücadele ve 9 sahipsiz top kapma ile maçı tamamlayan Luiz , "Konuşmak çok zor. Buraya geldiğimden beri kulübün hedefleri çok net; mümkün olduğu kadar maç kazanıp şampiyon olmak. Ama bugün şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik" dedi. Sambacı, " bakmamız gerekiyor. Sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Tevazu edip, rakiplere saygı duymak gerekiyor. Kazanmayı kesinlikle hak etmedik. Rakip, birlikte savaştı" ifadelerini kullandı.

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