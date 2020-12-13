Gustavo: Aynaya bakmalıyız

Yüzde 90 pas isabeti, 5/7 ikili mücadele ve 9 sahipsiz top kapma ile maçı tamamlayan Luiz Gustavo, "Konuşmak çok zor. Buraya geldiğimden beri kulübün hedefleri çok net; mümkün olduğu kadar maç kazanıp şampiyon olmak. Ama bugün şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik" dedi. Sambacı, "Aynaya bakmamız gerekiyor. Sorumluluğu üzerimize almamız gerekiyor. Tevazu edip, rakiplere saygı duymak gerekiyor. Kazanmayı kesinlikle hak etmedik. Rakip, birlikte savaştı" ifadelerini kullandı.