Fenerbahçeli Filip Novak'tan tartışma yaratan görüntü için açıklama! "Özür dilerim"

Fenerbahçe, ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlarken, mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Maç sonrası Çek futbolcu Filip Novak'ın ekranlara yansıyan görtünsü, sarı lacivertli taraftarlarca eleştiriye neden olmuştu.

Novak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada o anları anlatırken, taraftardan özür diledi.

Filip Novak'ın açıklaması şu şekilde oldu;

"Dün akşam kaybettiğimiz bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız. "





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