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'de sistem error! 'un tahtı sallanıyor

, “Fener’in sistemi yok” eleştirilerini inkar etti. maçındaki kopuk , acı gerçeği gözler önüne serdi. Bulut’lu Kanarya, sezon başından bu yana organize hareket edemedi. 'nin yetersiz futbolu maçında iflas etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 23:58 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 00:37
Fenerbahçe'de sistem error! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında 'a 3-0 mağlup olarak tarihinde ilk defa Kadıköy'de üst üste üçüncü maçını kaybeden 'de eleştiri oklarının hedefine geldi.

Fenerbahçe'de sistem error! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor

'nın yönetimindeki futbolu "Error (hata)" veriyor... Bulut, hafta içerisinde takımın sistemi olmadığı yönündeki eleştirileri sert bir şekilde inkar ederken dün Yeni karşısında oynanan ve alınan sonuç eleştirilerin haklılığını gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'de sistem error! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor

ORGANİZE BİR GÖRÜNTÜ VEREMEDİ
Takvim'in haberine göre, sezon başından bu yana organize bir görüntü veremeyen Fener'in sistemsiz futbolu dün iflas etti. Sarı-Lacivertliler, sahasında 'a farklı yenilerek taraftarını kahretti.

Fenerbahçe'de sistem error! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor

BULUT'UN TAHTI SALLANIYOR!
Beklenen sonuçları alamadığı gibi istenilen futbolu da takımına oynatamanay 'un, Fener'deki geleceği de tartışmaya açıldı. Birçok taraftar Bulut'u istifaya çağırdı.

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