Fenerbahçe'de sistem error! Erol Bulut'un tahtı sallanıyor

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olarak tarihinde ilk defa Kadıköy'de üst üste üçüncü maçını kaybeden Fenerbahçe'de Erol Bulut eleştiri oklarının hedefine geldi.





Fenerbahçe'nın Erol Bulut yönetimindeki futbolu "Error (hata)" veriyor... Bulut, hafta içerisinde takımın sistemi olmadığı yönündeki eleştirileri sert bir şekilde inkar ederken dün Yeni Malatya karşısında oynanan futbol ve alınan sonuç eleştirilerin haklılığını gözler önüne serdi.





ORGANİZE BİR GÖRÜNTÜ VEREMEDİ

Takvim'in haberine göre, sezon başından bu yana organize bir görüntü veremeyen Fener'in sistemsiz futbolu dün iflas etti. Sarı-Lacivertliler, sahasında Yeni Malatyaspor'a farklı yenilerek taraftarını kahretti.



