Fenerbahçe Konyaspor maçının ardından düşüşe geçti

Sezona büyük umutlarla başlayan ve ligin ilk haftalarında iyi performans gösteren Fenerbahçe, Konyaspor karşısında alınan yenilginin ardından düşüşe geçti.

Süper Lig'e bu sezon iyi başlayan Fenerbahçe, alınan kötü sonuçlar ve futbolcuların bireysel hataları sonrası düşüşe geçti. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ardından Hatayspor ve Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe daha sonra Karagümrük, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarını kazanırken, ligin 8. haftasında Konyaspor'a evinde 2-0 mağlup olmuştu. Alınan bu skorla birlikte performansı düşüşe geçen sarı-lacivertli ekip deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etmiş, bir sonraki hafta ise Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 mağlup olmuştu. Süper Lig'in 11. haftası deplasmanda Denizlispor'a karşı 2-0 alınan galibiyet sonrası 12. haftada yine kendi evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada üst üste 3. kez kaybetti.

254 ORTADA 52 İSABET

Fenerbahçe'de sezon başından beri uygulanan kanat ortaları planı, Yeni Malatyaspor maçıyla beraber sekteye uğradı. Sarı-lacivertliler Yeni Malatyaspor ceza sahasına yaptığı 39 ortanın sadece 9'u isabet sağlarken, bu ortalardan da pozisyon üretemedi. Fenerbahçe ayrıca ligde geri kalan 12 haftada 254 akan oyun sırasında yaptığı ortalardan 52 isabet sağlayabildi.

ŞUT VAR İSABET YOK

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 190 şut çekerken sadece 62 şutta kaleye isabet buldu ve 22 gol atabildi. Sarı-lacivertlilerde en golcü isim 4 golle Ozan Tufan olurken onu 3'er golle Josa Sosa, Papiss Cisse ve Diego Perotti takip etti.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Sezon başında savunmaya Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos'u transfer eden Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor. Teknik Direktör Erol Bulut tarafından savunma tandeminde farklılıklar denenirken bunların hiç birinde başarı sağlanamadı. Son olarak Yeni Malatyaspor karşısında oynayan Sadık Çiftpınar ve Marcel Tisserand ikilisi de etkili olamadı. Özellikle maçta birçok top kaybı yapan ve penaltıya sebep olan Tisserand, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gördü. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol görürken, yalnızca 3 maçta gol yemedi.