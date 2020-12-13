Erol Bulut: Sorunu çözmeliyiz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor karşısında savunmada sıkıntı yaşadıklarını söyledi. "Konuşacak bir şey yok" diyerek sözlerine başlayan Bulut, "Üzgünüz. Maçtan önce de söyledim uzun toplarla gelecekler. Hiçbir uzun topu kazanamadık. 4 kere gelip 3'ünü değerlendirdiler. Haklı olarak kazandırdılar. Neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz! Bunun bir çaresini bulmak gerekiyor açıkçası... İçeride farklı, dışarıda farklı çalışmıyoruz. Biz bütün opsiyonları çalışıyoruz ama evde 3 maçta da mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bunu çözecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir sorun var. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım" dedi.



Oyun planlarını sahaya yansıtamadıklarını belirten Erol Bulut, "Oyun planımız var. O planı ne kadar sahaya yansıtabiliyoruz? Defans anlamında sorunlarımız var ciddi anlamda... Diğer taraftan da rakibin 4 pozisyonundan 3'ü gol oldu. Beşiktaş maçında 5 pozisyondan 4'ü gol buldu. Mental bir sorun var" ifadelerini kullandı.