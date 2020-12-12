Tempo ve pres

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Sarılacivertliler, Galatasaray'ın 'bay' geçeği, Alanyaspor'un ise Beşiktaş'la karşılaşacağı haftada kazanıp liderliğe yükselmeyi hedefliyor. Kadıköy'de oynadığı son iki maçtan mağlup ayrılan ( İH Konyaspor 0-2 / Beşiktaş 3-4) Kanarya bu kez aynı hataya düşmek istemiyor. Teknik direktör Erol Bulut bunun için gerekli önlemleri alırken 3 puan için taktik planını belirledi.

YAVAŞLATMALARINA İZİN VERMEYİN

Diğer takımlar gibi katı savunma yapması beklenen Yeni Malatyaspor'a karşı sarı-lacivertlilerin kozu pres ve tempo olacak. Pas hızı artırılarak rakibin dengesi bozulmaya çalışılacak. Top Yeni Malatya'ya geçtiği anda ise prese başlanıp, kapılacak toplarla gol aranacak. Yine gol bulunamazsa duran toplar devreye girecek. Defanstaki sıkıntı ise takım halinde savunma yapılarak giderilecek. Erol Bulut, rakibin oyunu yavaşlatmasına fırsat verilmemesini istedi.

ŞUT PASLARI CANER'DEN

Kornerden 11 haftada 4 asist yapan Caner Erkin bugün de hücumda gizli silah olacak. Sol bekten çok bir kanat oyuncusu gibi oynayan tecrübeli futbolcu, yapacağı ortalarla Papiss Cisse ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak. Sol ayağı raket gibi olan Caner aynı zamanda 31 kezle ligin en fazla şut pası veren oyuncusu.

KANARYA'DA 6 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de tedavileri süren Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'da da Jody Lukoki ve Wallace Fortuna dos Santos sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

SADIK 1 YIL SONRA

Sadık Çiftpınar oynarsa 1 yıl sonra onbirde sahaya çıkacak. 27 yaşındaki savunmacı son olarak ligde geçen sezon 15 Aralık 2019'da Sivasspor deplasmanında ilk 11'de yer aldı. Bu sezon ZTK'daki Sivas Bld. maçında 90 dakika forma giyen Sadık, ligde geçen hafta Denizli'de Serdar atılınca şans bulabildi.

MALATYA İLK PEŞİNDE

Yeni Malatya'da hedef hem Kadıköy'den hem de deplasmandan ilk puanlarını çıkarmak. Ligde ilk olarak 2017-18 sezonunda yer alan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda yaptığı 3 maçı da kaybetti. Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmada ise 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.