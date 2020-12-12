Kokoskov tartışılıyor

Fenerbahçe Beko'da koç Igor Kokoskov'un performansı tartışılmaya başlandı. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Alba Berlin'den fark yiyen sarılacivertli takım oynadığı kötü basketbolla da şimşekleri çekti. Kokoskov, "Biz bu akşam sahaya çıkmadık" diyerek durumu özetlerken, yönetimin bir süre daha bekleyip gidişata göre hareket edeceği konuşuluyor.