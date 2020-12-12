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Kokoskov tartışılıyor

 Beko'da koç 'un performansı tartışılmaya başlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 23:03 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Kokoskov tartışılıyor

Beko'da koç 'un performansı tartışılmaya başlandı. Avrupa Ligi'nde son olarak 'den fark yiyen sarılacivertli takım oynadığı kötü basketbolla da şimşekleri çekti. Kokoskov, "Biz bu akşam sahaya çıkmadık" diyerek durumu özetlerken, yönetimin bir süre daha bekleyip gidişata göre hareket edeceği konuşuluyor.

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