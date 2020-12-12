Kanatlarda yerli güç

Hücumun kilit bölgeleri kanatlar Ferdi Kadıoğlu ile Mert Hakan'a emanet... Kadıoğlu, Denizli'de müthiş asistiyle göz doldurmuştu. Hollanda pasaportlu oyuncu bugün de driplingleri ile Malatya savunmasında gedik açmaya çalışacak. Formunu her hafta biraz daha yukarı taşıyan Mert Hakan da hem pozisyon üretecek hem de uzaktan şutları ile gol arayacak. Perotti ve Valencia'nın yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendiren Ferdi, "Formayı bırakmamak için elimden geleni yapacağım. Malatyaspor'u da yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.