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Kanatlarda yerli güç

Perotti ve 'nın yokluğunda Ferdi ve forma giyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 23:02 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Kanatlarda yerli güç

Hücumun kilit bölgeleri kanatlar Ferdi Kadıoğlu ile 'a emanet... Kadıoğlu, 'de müthiş asistiyle göz doldurmuştu. pasaportlu oyuncu bugün de driplingleri ile savunmasında gedik açmaya çalışacak. Formunu her hafta biraz daha yukarı taşıyan Mert Hakan da hem pozisyon üretecek hem de uzaktan şutları ile gol arayacak. Perotti ve 'nın yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendiren Ferdi, "Formayı bırakmamak için elimden geleni yapacağım. Malatyaspor'u da yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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