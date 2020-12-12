Fenerbahçe'de Erol Bulut ezber bozdu! İdeal 11 değil 16

Pandemi sonrası 5 oyuncu değişikliğine izin verilmesiyle beraber Fenerbahçe'de ezberler bozuldu, ilk 11 kavramı son buldu.

Süper Lig'de 12. haftaya girilirken Fenerbahçe'de ideal kadro arayışı sürüyor. Sakatlar ve cezalar nedeniyle birçok eksiği oluşan sarı-lacivertlilerde farklı bir detay dikkat çekiyor.

Coronavirüsü salgını nedeniyle bu sezon maçlarda 3 yerine 5 oyuncu değiştirme hakkı tanınması sonrası ilginç bir kadro durumu ortaya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut 5 değişim hakkının avantajı sayesinde ilk 11 değil adeta ilk 16 kuruyor. Maçlarda oyuncu değişikliği için maç sadece 3 kez durabiliyor.

Ancak devre arasında da oyuncu değiştirilebildiği için maç günü 4 ayrı hak bulunuyor. Bu nedenle maça kötü başlayan bir isim henüz mücadelenin başında ya da devre arasında kenara gelebiliyor.

Jose Sosa, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında 45. dakikada kenara gelmişti. Bu nedenle aslında ideal bir 11'den daha çok 15-16 kişilik bir oyuncu grubu oluşuyor.

Bu zamana kadar 11 haftada sadece kaleci Altay Bayındır'ı hiç kesmeden 990 dakika oyunda tutan Erol Bulut, diğer 15 futbolcuyu zaman zaman değiştirse de hep aynı isimler arasında tercih yaptı.

Sezon başında 18 transfer yaparak bol alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır'la beraber Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Pelkas, Valencia, Samatta, Lemos, Mert Hakan, Ferdi, Perotti ve Cisse, teknik heyetin en çok başvurduğu oyuncular oldu.