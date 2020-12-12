2002 yılında F.Bahçe'ye transfer olan ve 12 maçta 9 gol attıktan sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya geri dönen Washington, "F.Bahçe'de oynama fırsatı bulmam benim için büyük bir gelişmeydi. Çünkü çok formdaydım. Sonra kalbimdeki sorun nedeniyle ülkeme dönmek zorunda kaldım. Hayalim ise Roma'da oynamaktı" dedi.
F.Bahçe bir şanstı
2002 yılında F.Bahçe'ye transfer olan ve 12 maçta 9 gol attıktan sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya geri dönen Washington, "F.Bahçe'de oynama fırsatı bulmam benim için büyük bir gelişmeydi." dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 23:06 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50