F.Bahçe bir şanstı

2002 yılında F.Bahçe'ye transfer olan ve 12 maçta 9 gol attıktan sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle Brezilya'ya geri dönen Washington, "F.Bahçe'de oynama fırsatı bulmam benim için büyük bir gelişmeydi. Çünkü çok formdaydım. Sonra kalbimdeki sorun nedeniyle ülkeme dönmek zorunda kaldım. Hayalim ise Roma'da oynamaktı" dedi.