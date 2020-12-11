Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Perotti, Samatta, Valencia, Lemos ve Ademi...

Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

SAKATLAR OYUNCULARDA SON DURUM NE?

Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.