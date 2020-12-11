Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Perotti, Samatta, Valencia, Lemos ve Ademi...

'de sakat oyuncuların son durumu ne? Perotti, Samatta, , Lemos ve Ademi...

'in 12. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan 'de Enner , , ve ’nin tedavilerine devam edilirken, takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 19:58
Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu ne? Perotti, Samatta, Valencia, Lemos ve Ademi...

'in 12'nci haftasında yarın sahasında 'u konuk edecek , maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

SAKATLAR OYUNCULARDA SON DURUM NE?

Sarı-lacivertlilerde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken; Enner , , ve 'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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