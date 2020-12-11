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'de kurgu değişiyor! İşte 'un yeni 3'lüsü

Son dakika haberleri... 'de 12. hafta maçında 'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör , orta saha kurgusunda değişikliğe gidecek. İşte deneyimli çalıştırıcının yeni 3'lüsü...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:36 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 11:35
Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! İşte Erol Bulut'un yeni 3'lüsü

'in 10. haftasında sahasında 'a 4-3 kaybeden , deplasmanda oynadığı Denizlispor karşılaşmasında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! İşte Erol Bulut'un yeni 3'lüsü

Bu galibiyetin ardından puanını 23'e çıkaran sarı-lacivertliler zirvenin ortağı olmayı da başarmıştı.

Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! İşte Erol Bulut'un yeni 3'lüsü

Teknik Direktörü Erol Bulutbu galibiyetin ardından Yeni Malatya maçı öncesinde orta saha kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! İşte Erol Bulut'un yeni 3'lüsü

Genç hoca, Denizlispor karşılaşmasındaki orta saha performansları üzerine yaptığı değerlendirme ve analizler sonrasında kararlar aldı.

Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! İşte Erol Bulut'un yeni 3'lüsü

İlk olarak Ozan Tufan'ın 6 numarada sergilediği yönlendirici rolü beğenen Bulut, Gustavo'nun dönüşüyle taşları yerinden oynatacak.

Fenerbahçe'de kurgu değişiyor! İşte Erol Bulut'un yeni 3'lüsü

Sosa'yı kenara almayı planlayan Bulut'un, 10 numara pozisyonunda da ise Mert Hakan Yandaş'a forma vermesi bekleniyor.

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