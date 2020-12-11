Erol Bulut: Benim her zaman 3-4 planım vardır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dünkü idmanın ardından basının karşısına çıktı. Son dönemdeki eleştirilere yanıt veren genç hoca, çarpıcı ifadeler kullandı. Futbolun sürekli değiştiğini belirten Bulut, "Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman 'bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor' demedim. Sahada en iyi performansı verecek, 3 puanı getirecek kimse o oynayacak" diye konuştu.



BİRAZ DAHA ZAMAN

Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Bir hafta göklere çıkartılıp diğer hafta yerin dibine sokuluyoruz. Yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın performansında dalgalanmalar oldu. Bu da takımın ahengini bazen bozabiliyor. Biraz daha zaman lazım. Sezon başında sorsalar 11 maçta 23 puana kimse 'hayır' demezdi. Devre arası transferde ekonomik şartlara bağlı olarak küçük değişiklikler yaşanabilir. Sezon başından itibaren futbolcularımıza baskı oluşturma çabası var. 'Müthiş takım kurmuşlar, 20 puan fark olur' gibi söylemler var."



CEVABIMIZ SAHADA

"Bunu kasten yapıyorlar. Biz bu söylemlerin dikkate alınmaması gerektiğini ilk günden itibaren söylüyoruz ve cevabımızı sahada vermeye devam edeceğiz. Bu kurgularla futbolcularımı baskı altına sokturmam. 'Fenerbahçe'nin sistemi yok' diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor. Biz gözümüzü kapatıp, 11 seçiyoruz. 'Çıkın istediğiniz gibi oynayın' diyoruz. Bu takım o yüzden 22 gol attı! Avrupa'daki maçları o arkadaşlarımız bir izlesinler, oradaki planı bize anlatsınlar. Benim her zaman planım vardır. Hatta tek değil, 3-4 planım vardır."



'CITY'Yİ ŞAMPİYON YAPAN HOCA BURADA YAPAMADI'

Sadece duran toplardan gol attıkları algısı oluşturulduğunu vurgulayan Erol Bulut, "Benim tüm takımlarımda bunlar çalışılır. Bu takıma kimse o şekilde zarar veremeyecek. Takımı bozmaya çalışıyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ülkemize kimler geldi de hiçbir şey yapamadan gitti. İngiltere şampiyonu olan teknik adamı burada gönderdiler, onun da mı felsefesi yoktu? Manchester City ile şampiyon olan teknik direktör Galatasaray'dan gönderilmedi mi? Aragones bile burada başarılı olamadı. Hiçbirinin de mi felsefesi yoktu" açıklamalarında bulundu.



'BEŞİKTAŞ MAÇI 6-4 BİTERDİ'

Erol Bulut, 4-3 kaybettikleri Beşiktaş derbisiyle ilgili de şunları söyledi: "Rakibimizin her vurduğu gol oldu. Bizim vurduklarımız da gol olsa maç 6-4 biterdi. Trabzon maçında 1-0'dan geri döndük ve 3-1 kazandık, kolay değil. Planı olmayan teknik adam o maçı nasıl çevirecek!"



İŞTE SAMATTA GERÇEĞİ

Sakatlığı bulunan Samatta'yı kupadaki Sivas Belediyespor maçında oyundan almasının büyük bir şans olduğunu itiraf eden Erol Bulut, "Oyuncumuz maçtan çıkardık diye şimdi bize dua ediyor. Çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı. Allah'tan erken çıkarmışız, yoksa Samatta 7-8 ay aramızda olmayacaktı" ifadelerini kullandı.