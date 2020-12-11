Haberler Fenerbahçe Altay Bayındır hayalini açıkladı! "Bir gün mutlaka..."

hayalini açıkladı! "Bir gün mutlaka..."

Genç file bekçisi , “ anlatılmaz yaşanır. Bu formayla şampiyonluğu yaşamak istiyorum. A için de hazırım” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 23:28 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Altay Bayındır hayalini açıkladı! "Bir gün mutlaka..."

Çubuklu ile girdiği 2. sezonunda taraftarların sevgilisi haline gelen , birçok konu önemli açıklamalar yaptı. Spor'a konuşan 22 yaşındaki file bekçisinin öne çıkan sözleri şunlar: "Denizlispor maçı öncesi birikmişlik vardı. Penaltıyı kurtardıktan sonra da enerji patlaması yaşadım. Denizlispor'un maç öncesinde yaptığı paylaşım doğru değildi. gerçekten anlatılmaz, yaşanır. Bu formayla Şampiyonluğu, A ile Şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Bu her futbolcunun hayali. A Milli Takım'da karar veren hocalarımız var. Onlar ne düşünüyor ve kafalarındaki plan ne bu önemli. Bizim de bu planda yer alabilmemiz için o plana uygun yeteneklerde olmamız gerekiyor. O forma bana ne zaman gelirse elimden geleni yapmaya hazırım. Çalışmaya devam edeceğim. Öyle ya da böyle ben bu seviyede olduğum sürece A Milli Takım forması elbet bir gün dönüp dolaşıp bana gelecek. Buna inanıyorum."

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