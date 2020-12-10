Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Fenerbahçe'den Eduardo Salvio bombası!

haberi: 'den bombası!

Ocak ayındaki ara döneminde stoper ve kanat takviyesi planlayan 'de hedefteki isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin kulübüyle sıkıntı yaşayan Arjantinli sağ açık için girişimde bulunacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:08 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Transfer haberi: Fenerbahçe'den Eduardo Salvio bombası!

Başkan önceki gün bazı noktalara ihtiyacı olduğunu dile getirmiş, bunun yapabilmeleri için de öncelikle oyuncu satmaları gerektiğini söylemişti. Takviye planlanan mevkilerin stoper, forvet ve kanat olduğu belirtiliyor. Radara alınan isimler arasında 'nun da olduğu iddia edildi.

Sezon başında da gündeme gelen Arjantinli sağ açık, 'ta 2019-20 sezonunda 25 maçta 12 gol+5 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki yıldızın kulübünde sıkıntı yaşadığı, bunun fırsata çevrilebileceği ifade ediliyor. Uygun şartlar oluşursa ocakta Salvio için girişimde bulunulacak.

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