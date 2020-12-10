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Tisserand: doğru zamanda geldi

kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Monaco evim gibiydi, Abidal ve Carvalho gelince ayrılmak zorunda kaldım. Lens ve Toulouse ise beni geliştirdi" diyen 27 yaşındaki stoper, "Wolfsburg'daki dönemimin sonuna geldiğimi hissediyordum. Bana yeni bir heyecan gerekiyordu. doğru zamanda geldi. Takımı yeniden yapılandırıyorlardı ve şampiyon olmak istiyorlardı. Adaptasyonum çok iyi gidiyor. Sezona iyi başladık. Ben de ufak ufak kendi imzamı atıyorum. Umarım böyle devam eder ve şampiyon olur, 'ne gideriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:11 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Tisserand: Fenerbahçe doğru zamanda geldi

kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Monaco evim gibiydi, Abidal ve Carvalho gelince ayrılmak zorunda kaldım. Lens ve Toulouse ise beni geliştirdi" diyen 27 yaşındaki stoper, "Wolfsburg'daki dönemimin sonuna geldiğimi hissediyordum. Bana yeni bir heyecan gerekiyordu. doğru zamanda geldi. Takımı yeniden yapılandırıyorlardı ve şampiyon olmak istiyorlardı. Adaptasyonum çok iyi gidiyor. Sezona iyi başladık. Ben de ufak ufak kendi imzamı atıyorum. Umarım böyle devam eder ve şampiyon olur, 'ne gideriz" ifadelerini kullandı.

Kariyerinin ortasına geldiğini belirten Tisserand, hayallerini; 'Kupalar kazanmak, büyük kulüplerde oynamak, 'na katılmak ve 'nı kazanmak' olarak sıraladı.

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